Česko má poslední šanci na čtvrtého operátora. Jedna firma už potvrdila zájem

Ve druhé polovině roku 2019 proběhne aukce pásma 700 MHz a ČTÚ aktivně prošlapává cestu firmám, které by konkurovaly O2, T-Mobilu a Vodafonu. Jedna taková se hned ozvala, ale u Nordic Telecomu to není překvapení, spíše jen připomenutí dlouhodobého plánu, který firma deklarovala už loni v únoru při vstupu značky na český trh:

Šance na roky vzývaného čtvrtého operátora jsou velké. Jedním dechem je však potřeba dodat, že to ze začátku nebude mít lehké a než se dostane do pozice plnohodnotného konkurenta, bude to trvat několik let. Nicméně příklad ze sousedního Slovenska ukazuje, že to jde.