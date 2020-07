Česko má první kampusovou síť. S ostravskou univerzitou ji vybudoval T-Mobile, 5G dostane do konce roku

Společnost T-Mobile a VŠB – Technická univerzita Ostrava 8. července spustily první kampusovou síť v České republice. Zatím je v režimu „5G ready“, tedy běží na kmitočtech pro 4G, ale univerzita již zažádala o přidělení testovacích frekvencí a přechod na 5G by měl proběhnout do konce roku. „Síť jsme připraveni přepnout do 5G režimu okamžitě, jakmile Český telekomunikační úřad potvrdí přidělení testovacích frekvencí,“ upřesňuje výkonný ředitel T-Mobilu Juraj Bóna.

Pak budou moci studenti, výzkumní pracovníci, akademici a zájemci z řad firem poprvé vyzkoušet fungování skutečné průmyslové kampusové 5G sítě podporující technologie Průmyslu 4.0, nové aplikace s nízkou latencí a vysokou přenosovou rychlostí. Síť pokrývá část areálu VŠB-TUO včetně několika budov, vnitřních prostor chytré továrny a objektu 3D tisku plastů a kovů. Zde bude sloužit pro komunikaci robotů, autonomních vozítek a dalších strojů podílejících se na plně automatizované výrobě.

Výstavbu sítě zahájili oba partneři podpisem memoranda v prosinci loňského roku, už tehdy avizovali její spuštění v první polovině roku 2020. I přes komplikace spojené s pandemií se podařilo. Dodavatelem technologie je Ericsson.