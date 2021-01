Česko má třetí nejvyšší propojovací poplatky v EU. ČTÚ je měnit nechtělo, evropská regulace je zlevní o 80 %

Česká republika rozhodně nepatří k zemím, kde mají mobilní služby na růžích ustláno. Kromě dobrého pokrytí území LTE sítí předposlední čtvrté generace se prakticky nemáme čím chlubit – drahé služby, malá konkurence, bezzubí virtuálové, nezvládnutá aukce frekvencí pro 5G, která nepřinesla žádného významného nového operátora, a teprve v roce 2022 finišující pokrytí metra.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jakožto národní regulátor se snaží vzbudit dojem, že stojí na straně spotřebitelů a dělá vše pro to, aby bylo lépe. Ve skutečnosti ale díky jeho laxnímu přístupu a nedůsledné regulaci mají velcí operátoři dostatek prostoru držet dlouhodobě celý trh v šachu. Jedním z příkladů slabé regulace jsou vysoké propojovací poplatky.

Zlevnění během tří let o 80 %

V Poslanecké sněmovně čeká už mnoho týdnů na projednání tzv. transpoziční novela zákona o elektronických komunikacích, což je evropské nařízení, které musí jednotlivé státy zapracovat do svých národních zákonů. Novele se říká zkráceně Kodex (elektronických komunikací) a i samotný ČTÚ si od něj slibuje zlepšení postavení spotřebitele vzhledem k operátorům. Poslanci měli Kodex schválit do 21. prosince 2020, zatím se tak ale nestalo. V Evropě ale nejsou ale sami, kteří to nestihli – tzv. provedení transpozice zatím oznámily pouze 4 členské státy EU.

Součástí Kodexu je i nové nařízení, které v přenesené pravomoci stanovuje jednotné maximální celounijní sazby za ukončení hlasového volání, které si operátoři mohou vzájemně účtovat za služby volání mezi svými mobilními (a také pevnými) sítěmi. Nařízení nabude právní moci po uplynutí dvou měsíců od vydání (tzn. 18. února 2021), pokud k jeho podobě během této doby nevznese připomínky Evropský parlament či Rada EU.

Nařízení zavádí jednotnou maximální sazbu za ukončení hlasového volání v mobilní síti po celé EU ve výši 0,2 eurocentu/minutu (cca 5 haléřů) od roku 2024. Do té doby se bude regulovaná cena postupně snižovat každý rok: v roce 2021 to bude 0,7 eurocentů/min (cca 18 haléřů), pro rok 2022 cena 0,55 eurocentů/min (cca 14 haléřů) a v roce 2023 cena 0,4 eurocentu/min (cca 10 haléřů). Všechny ceny jsou bez DPH. Proti současné sazbě od ČTÚ klesne během tří let regulovaná cena o celých 80 %!

Podle ČTÚ už nestálo za to sazby aktualizovat

Dosud má Česko třetí nejvyšší propojovací poplatky v rámci celé Evropské unie. Za ukončení (tzv. terminaci) hovoru ve své mobilní síti mohou operátoři aktuálně účtovat až 0,9589 eurocentu/min, tedy zhruba 0,25 Kč/min bez DPH. Jde o velkoobchodní terminační poplatky, které si operátoři vzájemně účtují jako náklad na spojení hovoru a od kterých se pak přímo odvíjí cena minuty hovoru pro koncové zákazníky.

Při aktuálním cenovém stropu to znamená, že koncová cena pro spotřebitele nikdy nemůže být (při volání do cizí sítě) nižší než 0,30 Kč za minutu (vč. DPH), aniž by na službě jeho operátor neprodělával. Ve skutečnosti se ale do ceny ještě promítá marže, takže skutečná cena jedné provolané minuty je mnohem vyšší a – pokud se nejedná o neomezený tarif – málokdy klesá pod 1 Kč.

ČTÚ se rozhodl i přes výzvu Evropské komise výši poplatků už neměnit, protože by k tomuto účelu musel zpracovat nový nákladový model (tzv. BU-LRIC), což by podle jeho vyjádření bylo příliš zdlouhavé. Místo toho si počkal na tzv. „eurosazby“, tedy jednotné ceny pro celou EU nařízené Evropskou komisí. V současnosti úřad dosud pracuje s 5 let starými cenami z roku 2016. Cenová hladina u mobilních služeb přitom v čase vytrvale klesá díky tržním principům a zastaralé regulační sazby jsou tak naprosto neúčinné.