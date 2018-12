Česko postihla další vlna prozvánění ze zahraničí. Zpět do ciziny nevolejte!

Operátor Vodafone na svém webu informoval o další prozváněcí vlně ze zahraničí, která se do Česka dostala po osmiměsíční odmlce. Jedná se o čísla se zahraničními předvolbami, mezi nimiž byly nejčastěji zastoupeny tyto exotické destinace:

+225 - Pobřeží Slonoviny

+247 - Ostrov Asunción

+211 - Jižní Súdán

+678 - Vanuatu

Scénář „prozváněčů“ se přitom nijak nemění. Telefonní čísla vybrané země volí útočník náhodně, takže se tomuto jednání nelze nijak systémově bránit. Doba zvonění telefonu je minimální, útočníci čekají, že člověk ve spěchu, zmatku či snad ze slušnosti zavolá zpět. A zatímco přijetí hovoru ze zahraničí vás nic nestojí, vytočení čísla již značí mezinárodní hovor, který vás vyjde pěkně draho. Pro tento druh nekalých aktivit se vžilo označení „wangiri“, váš případný hovor přitom v cílových destinacích nekončí, protože je často i několikrát přesměrován. A podvodníci inkasují provize z propojovacích poplatků.

Nejjednodušší řešení je také nejefektivnější. Na zahraniční čísla v žádném případě nevolejte zpět. Samozřejmě, pokud ze zahraničí právě neočekáváte žádný hovor. A pokud ano, ověřte si, zda mezinárodní předvolba čísla odpovídá státu, ve kterém se má volající nacházet. Číslo můžete rovnou zařadit do seznamu blokovaných, což pravidelně dělají i operátoři. Útočníci však využívají celý rozsah čísel, a zablokovat všechna volání tedy jednoduše nelze.

Připomeňme, že v ČR se používá mezinárodní předvolba +420, na Slovensku se jedná o předvolbu +421. Dejte pozor i na samotné plusko. Číslo začínající na 225 patří do regionu Praha, +225, tak to už je Pobřeží Slonoviny... Nepozornost se tak může dost prodražit. Pokud však do zahraničí dlouhodobě nevoláte, můžete si odchozí volání do exotických destinací zablokovat. A to přes samoobsluhu Můj Vodafone - Nastavení služeb - Blokování. Pokud byste se překlikli a hovor do zahraničí skutečně vytočili, k jeho spojení vůbec nedojde.

Prozvánění je byznys! Na čem podvodníci vydělávají?