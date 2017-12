Český mobilní internet je zakletý. Nejen pro nás, ale i pro zahraniční analytiky

Co u mobilních operátorů dostanete za osm stovek? Jak u koho a jak kde. Finská společnost Rewheel Oy zmapovala nabídky 137 evropských operátorů a výsledky se značně liší. Za 30 euro jsou někde neomezená data, jinde naopak žádná data, jen volné minuty.

Kritérium pro Rewheel byla alespoň tisícovka volných minut plus maximum dat. Srovnání ovšem vykazuje zálažné chyby, čehož si všimli na cnews.cz.

How many gigabytes €30 buys from each one of the 137 operators in EU28 and OECD countries ?



From zero to unlimited!https://t.co/O9qprAMrAo pic.twitter.com/5quMgwjqct