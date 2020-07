Český startup mění přístup k check-inu. Díky mobilu se vyhnete kontaktu s personálem hotelu

Český startup Mews poskytuje hotelům po celém světě systém pro kompletní správu. Nově do svého on-line check-inu přidal elektronický podpis, čímž se celý proces plně zdigitalizoval. Nově se tak zapíšete klidně z domova, z letiště nebo cestou do hotelu, aniž byste se na recepci museli s kýmkoli potkat a vyplňovat formuláře.

Vyjma času to ušetří i pracovní síly a nutnost setkávat se s cizími lidmi tváří v tvář. Minimalizuje to také případné překlepy při ručním zadávání dat do systému. Vítaný je také potenciál pro hladké řešení útraty navíc, například v minibaru nebo v hotelové restauraci – díky předvyplněným údajům na kartě se částka rovnou odečítá a není třeba dělat konečné vyúčtování.

Elektronické podpisy v aplikaci jsou v provozu od konce června a funkce je dostupná pro všechny hotely, které systém Mews využívají (těch je více jak 1 600 v 62 zemích světa). Dle provedeného průzkumu mezi hotelovými hosty v době po pandemii check-in bez lidského kontaktu vítá až 78 % hostů. Už teď jich on-line registraci využívalo více jak 40 %.