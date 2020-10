Český Vodafone spouští 5G síť v metru. Je první v Evropě*

Už pár týdnů víme, že Vodafone 1. října spouští 5G síť. Překvapením je, že pražská 5G síť sahá i pod povrch do stanic a tunelů metra. Aktuálně je pokryto 15 stanic, do února 2021 jich bude 36. Jak je to s tarify a podporovanými telefony, se dozvíte v článku ze začátku září:

V tuto chvíli má 5G pokrytí celý úsek Dejvická až Muzeum na trase linky A, dále jde o stanice na trase metra B v úseku Smíchovské nádraží až Českomoravská – kromě stanic Národní třída a Náměstí Republiky. V následujících dnech začnou přibývat první stanice linky C, ještě v říjnu to budou zastávky Chodov a Háje.

Vodafone použil frekvenci 1 800 MHz, na které současně běží 4G síť. Umožňuje to technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS), tedy dynamické sdílení frekvencí mezi 4G a 5G sítí podle aktuálních potřeb uživatelů.

Operátoři pokrývali metro společně, takže jak je možné, že 5G má pouze Vodafone? Operátorské konsorcium vybudovalo pasivní část sítě, tedy kabeláž, antény a vyzařovací kabel v tunelech. Aktivní část sítě už si řeší každý operátor individuálně a Vodafone jako první namontoval 5G…