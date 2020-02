Čeští Madfingeři vydávají novou řežbu Shadowgun War Games. Nadchne grafikou, hratelností i cenou

České vývojářské studio Madfinger Games vydalo dlouho očekávaný FPS titul Shadowgun War Games (zdarma pro Android a iOS), taktickou hru pro 5 vs. 5 hráčů. Singleplayer zde nehledejte, tady jde o týmovou spolupráci, ve které však nemusíte hluboce přemýšlet nad vyřešením složité situace. Vše obvykle vyřeší dobře hozený granát.

Zatím jsou k dispozici dva herní režimy – Team Deathmatch a Capture the Flag. Druhý se odemkne až při postupu na 5. hodnost. A i to je možná brzy, takže počítejte, že hned v prvních kláních dostanete pěkně na zadek. To se nicméně nedá říci o týmovém zabíjení, kde, pokud už máte nějaké střílečky na mobilech odehrány, budete z počátku vítězit s prstem v nose.

Herních map je zatím taky hrstka, nicméně vývojáři slibují, že budou přidávat jak je, tak jednotlivé režimy a nové hráčské charaktery plus samozřejmě výbavu. Postav je k dispozici zatím 5, za který budete přitom hrát, si vybíráte až před započetím klání. Každý však má své specifické zbraně i vlastnosti. Pro tu pravou týmovou spolupráci tak chce mít síly řádně rozděleny do všech z nich.

Grafice na iPhonu XS Max prakticky není co vytknout. Snad jen to, že pro samou akci ji nestíháte vnímat. Zvuky i efekty jsou parádní. Hraní je kompletně zdarma, pokud nicméně chcete, za herní měnu si můžete nakoupit různé skiny, pózy atd., v progresu vám utracené peníze nijak nepomohou. Shadowgun War Games se tedy rozhodně povedly, jen by to chtělo co nejdříve přidat více obsahu, aby to hraní příliš brzy neomrzelo.