Chatování přes RCS zprávy Googlu zatím nefrčí. Operátoři o službu nemají zájem

Měla to být služba, která nahradí SMS. Zatím je to ale další ze zástupu „messengerových start-upů“ společnosti Google se zatím ne jasně definovanou budoucností. Rich Communication Services, ve zkratce RCS, je SMSkovací a zároveň chatovací aplikace, kterou mnozí z vás najdou rovnou předinstalovanou ve svém mobilu. Její plné fungování ale musí podporovat i síť, jenže operátoři se k plné podpoře zatím příliš nemají, a tak RCS funguje zatím ve většině případů jako obyčejný SMS editor.

Googlu se s vlastními komunikátory nikdy moc nedařilo, pokusy s Hangouts a Allo jsou toho důkazem. RCS jsou ale nadějnější projekt – jde o protokol, který přijali operátoři po celém světě a mohl by se stát novým standardem, zejména po ústupu starších generací sítí 2G a 3G ze scény. Zatím se ale operátorům do implementace vůbec nechce, protože staré dobré SMS stále fungují a není s nimi žádná starost navíc. Výjimkou je Francie a Velká Británie, kde si lidé RCS komunikaci mohou vyzkoušet.

Jak funguje RCS?

I když celá komunikace probíhá skrze operátora, RCS je ryze internetová služba. Je tak technicky možné operátora obejít a podporu tohoto protokolu zapnout i těm uživatelům, jejich poskytovatel zatím funkci neimplementoval. Toho se nyní snaží Google využít.

Ze strany uživatele funguje RCS velmi jednoduše a dost se podobá iMessage od Applu. Prostě jen zapne výchozí aplikaci pro posílání SMS a pošle zprávu kontaktu. Pokud výchozí aplikace podporuje RCS, pošle se právě skrze tento protokol, přičemž nezáleží na druhé straně – zde dorazí jako klasická SMS/MMS zpráva. Pokud ale funkci podporují oba telefony a aplikace, můžete využívat všechny funkce.

Poznáte to podle jevů známých z klasických messengerů – hláška, že někdo píše zprávu, nebo posílání nejrůznějších GIFů a nálepek, které byste do obyčejné SMSky dostali těžko. Služba RCS běží přes internet, ale bude záležet na jednotlivých operátorech a jejich vynalézavosti, zda určitou část obsahu, např. video, nebudou chtít zpoplatnit navíc. Tím by ovšem RCS skoro určitě pohřbili.

Místo operátorů přes servery Googlu

Googlu s nečinností operátorů okolo implementace RCS dochází trpělivost. Ostatně jinou chatovací aplikaci pro běžné uživatele zatím nemá – zbývající Allo zabil minulý rok a Hangouts již také pomalu končí. Řešení od Googlu obejde operátory a povede veškerou komunikaci přes vlastní servery, k fungování ale bude vyžadován souhlas uživatele, vše tak nebude zcela automatické. K fungování ale stačí klasická aplikace Zprávy, které zde Google říká Chat.

Důvod je logický – veškerá komunikace bude probíhat přes servery Googlu. Skrze něj ale zprávy jen prochází a ukládá je po nejmenší nutnou dobu k doručení. Pokud jsou obě strany online, zpráva se smaže ihned, v opačném případě vyčká, než se koncové zařízení připojí. Komunikace ale není, stejně jako SMS, šifrovaná, takže k datům má teoreticky přístup. Na tomto se ale pracuje a tak v budoucnu by vše mohlo být stejné, jako u konkurence.

Vše je pevně spjato s telefonním číslem, podobně jako právě populární WhatsApp. Využitá řešení navíc zamezují použití na více zařízeních, takže zatím můžeme zapomenout na samostatnou desktopovou aplikaci. Jediné možné řešení je využití webové stránky, která ale stále komunikuje s telefonem, který tak nemůže být offline.

Novinka bude prozatím dostupná pouze ve Velké Británii a Francii. Jakmile zde některý z operátorů službu zapne, Google vše nasměruje na jejich servery. Zatím ale není vůbec jisté, zda a případně kdy se rozšíří i do jiných států. My si tak budeme muset počkat a je otázkou, zda vůbec někdo službu uvítá.​

Zdroj: The Verge