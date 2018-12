Chce Huawei nahradit Android vlastním systémem? Prý je to jedna z variant

Huawei se zhlédlo v Applu. Firmě se líbí byznys model, který používají Američané – vše kromě jednotlivých hardwarových komponent a montáže smartphonů si zařizuje Apple sám. Zejména operační systém a na něj navařený obrovský a skvěle fungující ekosystém aplikací a služeb.

Čínská jednička a světová dvojka by možná ráda dospěla do podobného stavu. V tuto chvíli ale její smartphony běží na Androidu, firma jej pouze „maskuje“ vlastní nadstavbou EMUI. Do budoucna ale prý není vyloučeno, že androidové jádro by mohlo ustoupit do pozadí a firma by prostředí telefonů postavila kompletně na vlastním řešení.

EMUI OS nebo KirinOS?

Tyto spekulace kolují éterem už nějakou dobu, teď jim ale podle portálu Gizmochina.com přidal na vážnosti viceprezident pro produkty mobilní divize Bruce Lee, který měl na čínské sociální Weibo potvrdit, že vlastní OS je ve vývoji. Bližší detaily ale chybí.

Podle dřívějších úvah by se vlastní systém mohl jmenovat například EMUI OS nebo KirinOS, což je název odkazující na procesory vyvíjené polovodičovou divizí HiSilicon. Zda by Huawei nasadilo svůj systém globálně a Android zcela upozadilo, nebo by to bylo řešení například jen pro domácí čínský trh, je v tuto chvíli předčasné spekulovat.

Aktuální verzí nadstavby Huawei nad Androidem je EMUI 9: