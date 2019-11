Chcete dát operátorovi košem? Počkejte do dubna, bude to zadarmo!

Nové tarify T-Mobilu (vyDATné) a O2 (Neo) jsou bez úvazku. Operátoři při přípravě věděli, že v parlamentu leží novela Zákona o elektronických komunikacích (ZoEK), která celkem určitě projde a změní pravidla hry. Hájí zájmy zákazníků a politici jen těžko půjdou proti – stačí vzpomenout na náměstka Bokštefla, bývalé ministry průmyslu a obchodu Mládka a Novákovou, které to stálo křeslo.

Jiná je situace u Vodafonu. Jeho nové tarify značně znevýhodňují zákazníky, kteří se nechtějí upsat na dva roky. Rozdíl v ceně s/bez úvazku dělá až 450 Kč (tarif Red 20+20, aktuální ceník).

Jenže s tím bude brzy konec, novela ZoEK totiž bude účinná zřejmě od dubna 2020 a rozdíl v cenách ztratí smysl. Pokud totiž u operátora vydržíte alespoň tři měsíce, nebude vás moci za výpověď smlouvy pokutovat.

Ptali jsme se, jak operátor své tarify změní, ale jeho zástupci cenovou strategii nehodlají komentovat. Vodafone bude muset reagovat a přizpůsobit se nové legislativě. My bychom při té příležitosti doporučili i zjednodušení značně nepřehledného portfolia.

Od dubna 2020 bez pokut

Zákazníci si s tím ale lámat hlavu nemusí, novela ZoEK totiž musí platit i na smlouvy na dobu určitou uzavřené do dubna 2020 (datum, kdy bude novela účinná). Tuto praxi v minulosti aproboval Ústavní soud, který v roce 2016 řešil spor, kdy T-Mobile odmítal na starší smlouvy aplikovat ustanovení o sankci ve výši maximálně 1/5 ze zbývajících paušálů.

Byť se tehdy jednalo o bagatelní částku, ČTÚ měl na stole hromadu takových případů, kdy se zákazníci bránili pokutám v plné výši, proto bylo potřeba rozhodnout, jak se bude ve všech těchto případech postupovat.

Operátor tehdy argumentoval tím, že předmětná smlouva byla uzavřena ještě před účinností tehdejší novely ZoEK (2014), která pokuty omezila na pětinu, správní orgány a posléze i správní soudy včetně Ústavního soudu však daly za pravdu zákazníkům.

„Ústavní soud dospěl k závěru, že je třeba upřednostnit takový výklad, že limitace úhrad za předčasné ukončení smlouvy na maximálně 20 % součtu měsíčních paušálů se uplatní na veškeré účastnické smlouvy ukončené po nabytí účinnosti novelizace...“

Ústavní soud dále konstatoval, že stejně jako u výkladu spotřebitelských smluv, tak i při pochybnostech při výkladu zákona, je třeba volit pro spotřebitele nejpříznivější výklad, což je konformní i z pohledu požadavků spotřebitelského práva EU a úmyslem zákonodárce zajistit zákazníkům lepší pozici vůči silným operátorům.

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2989/16 je dostupný zde.

Proto, pokud chcete tarif od Vodafonu, klidně se mu upište, od dubna 2020 půjde takovou smlouvu vypovědět bez sankce. Stejně tak všechny ostatní smlouvy na dobu určitou, které byly uzavřeny v minulosti, půjdou vypovědět bez sankcí.

Kdyby vám operátor dělal peklo a pokutu chtěl naúčtovat, pak se s odkazem na výše uvedený nález Ústavního soudu obraťte na ČTÚ, to by mělo stačit (není velká šance, že by se operátor chtěl soudit, když to minule nevyšlo).