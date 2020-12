Chcete někomu pomoct s mobilem? Jde to i na dálku, stačí správná appka

Chci někomu vzdáleně pomoct s mobilem

Někdo se vám ozval s žádostí o pomoc s mobilem a pouze přes hlasový hovor se nejste schopní dobrat cíle? Ať pošle screenshot. Jestli jste oba na Skypu, může vám při videohovoru nasdílet obrazovku svého telefonu, takže uvidíte, co na ní dělá, a budete jej moci lépe navigovat.

Jestli ani to nestačí, nainstalujte si TeamViewer (Android / Apple iOS / PC). Trochu pohodlnější je to na počítači, ale zvládnete to i v mobilu. Není to nic nového, ale teď v době pandemické se tahle funkce hodí více než kdy jindy.



Z telefonu vašeho bezradného parťáka potřebujete dostat devítimístné ID do své aplikace. Pak na svém počítači/mobilu uvidíte jeho plochu a můžete ji ovládat, jako byste měli jeho telefon v ruce.

Pro druhou stranu je to jednoduché, jen nainstaluje aplikaci TeamViewer QuickSupport a předá vám devítimístné ID, pomocí kterého se připojíte. Potom uvidíte displej vzdáleného telefonu tak, jako byste jej měli v ruce a rovnou jej můžete ovládat.

Návod pro vašeho bezradného parťáka najdete na druhém listu tohoto článku.