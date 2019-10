Chcete řídit letový provoz „na Havlovi“? Hra World of Airports slibuje dokonalý model pražského letiště

World of Airports (zdarma pro Android a iOS) vychází z původního titulu AirportPRG (Android, iOS) z roku 2017, ve kterém jste se ocitli na ruzyňském letišti ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Novinka, která je od stejných českých vývojářů z Haug.land, však přesune hráče do současnosti na Letiště Václava Havla Praha. To je zde zpracováno do posledního detailu.

Hra nabízí autentické virtuální prostředí (vyjma Prahy je přítomen i rakouský Innsbruck a italské Bari), v němž každý hráč řídí letiště a vlastní leteckou společnost. Odbavujete zde jednotlivé lety, čímž vyděláváte prostředky na to, abyste postupně budovali vlastní flotilu letadel, zaváděli nová letecká spojení a rozšiřovali kapacity domovského letiště. Rovněž se můžete těšit na to, že si v pokročilé fázi hraní vybudujete letiště budoucnosti. V případě toho pražského dle skutečných předpokladů na jeho rozvoj.

Pro představu, jak hra vypadá: