Chcete ušetřit 6 tisíc na Xiaomi Mi 8? Dejte pozor, abyste se nespálili...

Vidíte dva telefony. Vypadají stejně, jmenují se stejně, údaje o velikosti pamětí jsou stejné, ale jeden stojí 9 000 Kč a druhý 14 990 Kč. Který si vyberete? Cenový odstup je velký, takže začnete pátrat po rozdílech. A najdete jich tolik, že tenhle článek bude vypadat jako zaplacená reklama oficiálních českých distributorů (ale není).

První nabízí čínský e-shop Light in the box (výše uvedená cena platí po zadání kódu LMI8BACK1281), druhý třeba Alza.

Na první budete čekat něco mezi třemi a šesti týdny, druhý můžete mít v ideálním případě ještě ve stejný den, obvykle druhý den včetně víkendů.

Na první teoreticky máte roční záruku, ale posílat porouchaný telefon do Číny prakticky nedává smysl. Druhý má glejt oficiálního dovozce a dvouletou záruku řízenou českými zákony.

Ještě v tomhle bodě si možná říkáte, že když vám nevadí počkat a věříte spolehlivosti mobilů Xiaomi, tak těch ušetřených 6 tisíc pořád stojí za to. Ale v tomto konkrétním případě je tu ještě jeden problém – čínská verze telefonu nepodporuje LTE 800 MHz a problém je o to větší, že Light in the box podporu této pro Česko zásadní frekvence uvádí (ve specifikacích jako 4G FDD-B20).

Takový telefon je použitelný spíše jen pro uživatele bez datového tarifu, kteří se připojují hlavně přes Wi-Fi. Mimo města (tam se pro LTE používají vyšší frekvence) zůstanete odkázaní na 3G sítě, které u nás příliš nepotkáte, a na 2G sítě, které jsou žalostně pomalé.

Zájemci znalí problematiky vědí, že u Xiaomi je v názvu telefonu třeba hledat výraz Global Version. Ten tady nenajdete, ale je tu Global ROM a někdo se možná nechá zmást. Znamená to, že telefon má Android s Češtinou a Google Play, ale tu správnou LTE frekvenci nedostanete.

Znovu se tedy potvrzuje, že slovo čínského dovozce je třeba brát s rezervou. A to tu mluvíme o Xiaomi, které patří k elitě mezi čínskými výrobci, expanduje do Evropy a snaží se o jistou úroveň produktů, služeb a poskytovaných informací. U značek se slabším jménem bude tato informovanost jen horší...

Mi 8 jsme vyzkoušeli krátce po jeho příchodu na český trh: