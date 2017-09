Chcete vlastní značku smartphonů? Tady je návod

Bloomberg zveřejnil zajímavý příběh o tom, jak je dnes jednoduché stát se „výrobcem smartphonů“ a uvidíte, že uvozovky jsou na místě. Dnes už není potřeba najímat technologické experty, investovat do vybavení a dlouhé měsíce čekat na výsledky vývoje.

Příběh se odehrává v čínském Shenzenu, což je největší světová výrobna mobilních telefonů. Sídlí zde i firma Shenzhen Zuoer Technology Co., do které stačí zajít a už za pouhých tisíc dolarů pořídíte první model své nové značky chytrých telefonů. Propukli jste v nadšení? Vězte, že tady boj teprve začíná – váš telefon nebude nijak výjimečný a na vás bude jej prodat v konkurenci více než tisíce značek na celém světě. Mnohé z nich ke svým smartphonům přišly podobně, v nemálo případech jen nalepily svou značku na produkt vypadnuvší z bezejmenné továrny ve stejné oblasti na jihovýchodě Číny.



Je to takové smartphonové lego. (obr.: Bloomberg Business)

Zuoer je výjimečný tím, že je schopný vyrobit i velmi malou sérii čítající 50 kusů, což je pro začínající značky důležité. Klíčová je také rychlost, první dodávka může být hotová už šest týdnů po úvodní schůzce. Zuoer vlastně nabízí skládačku – katalogové komponenty, které se dají skládat do libovolných kombinací. Nejlevnější smartphone je možné vyrobit už za 20 dolarů (asi 500 korun), když chcete lepší komponenty a vlastní design, logicky budete připlácet. O software se nemusíte bát, Android je pro těch několik kombinací klíčových komponent dostatečně odladěný.

Ani byznys zmíněného Zuoeru není výjimečný, Bloomberg ve svém článku zmiňuje další firmy s podobnou nabídkou: Shenzhen Oysin Digital Technology Co., Oteda Industrial Co., UTOP Communication Technology Ltd. a existují další. Dokonce je jich tolik a nabídka tak podobná, že si konkurují cenou a tlačí ji dolů.

Myslíte, že je to jen výsada malých a začínajících? Přečtěte si, jak dělá byznys Xiaomi. Samozřejmě ve větším a profesionálně, přesto v mnohém podobně:

Komu ujel vlak

Tento příběh dává nahlédnout do pozadí celého přerodu, který byznys s mobilními telefony prodělal za poslední necelou dekádu. Na jedné straně jsou producenti čipsetů MediaTek, Qualcomm a další, kteří výrobci mobilů dodají hotovou základní desku a tím za něj udělají značnou část vývoje. Odpadají také licenční a patentové tahanice.

Když to zjednoduším, stačí zapojit displej, foťák, pár dalších drobností a hardware je hotový. Stejnou službu po softwarové stránce udělá Android. Výše zmíněná firma UTOP pro Bloomberg řekla, že je schopná vyrábět sto tisíc mobilů měsíčně v mnoha modifikacích, přitom má pouhé dva softwarové inženýry. Pak už se to jen zabalí do (aspoň trochu) originálního kabátku a může se na trh.

Vidíte ten rozdíl oproti velikánům minulé éry? Nokia, BlackBerry a další začínali u základního „křemíku“, postupovali vrstvu po vrstvě, vyvíjeli, vymýšleli, ladili, vyráběli. Ve hře byly stovky expertů, stálo to stamilióny a jeden model vznikal déle než rok. Ve své době dělali něco unikátního, ale ta doba skončila. Dnešek je rychlý, standardizovaný, levný a často velmi nudný.

Dnes se bojuje jinde

Jestliže všichni mají velmi podobný produkt, investice a souboj o zákazníka se přesouvá do oblasti designu, marketingu, PR a služeb. Ale i tam začíná být pořádně zahuštěno. Proto se vrátím ještě jednou na začátek dnešního příběhu. Ano, můžete mít vlastní značku smartphonů. Ale chcete ji doopravdy? Zvládáte marketing, PR a umíte nabídnout zajímavé služby? Umíte se odlišit?

Ideální příležitost pro silné značky z jiných odvětví. Co kdyby výrobce buldozerů prodával odolné mobily? Ach ano, takový případ tu už máme. Cat(erpillar).

A jestli ano, dokážete po tom všem na svém novém smartphonovém byznysu i vydělat? Nedávno vyšlo najevo, že Apple a Samsung berou více než 100 % zisku celého byznysu se smartphony. To znamená, že většina ostatních prodělává…

