Chcete vysílat falešný signál GPS a zavést oběť do jiné ulice? Stačí vám 200 dolarů

Pokud byste chtěli způsobit poprask na silnicích, stačí si v některém z čínských e-shopů koupit výkonnější jammer – rušičku – a zahltit frekvenci GPS šumem. Všem vozům v okolí pak selže autonavigace (a vy skončíte za mřížemi).

Tým vědců z Virginia Tech, Čínské technické univerzity a Microsoft Research však publikovali zprávu, ve které popisují mnohem sofistikovanější rušení GPS. Namísto prostého šumu dokázali do vzdálenosti až několika desítek metrů vysílat věrohodný GPS signál, který však zmátl přijímače a ty vypočítaly odlišnou geografickou polohu.

Poměrně exotický způsob útoku by mohli útočníci použít třeba k odklonění vozu na méně frekventovanou silnici a posádku přepadnout – zvláště pokud se v daném městě nevyzná a falešná poloha zavede vůz třeba jen o pár desítek metrů vedle do temných uliček.



Elektronika za pár tisíc, která úspěšně podvrhne GPS a zavede vůz s autonavigací úplně jinam – tam, kam chce útočník

Nejpodstatnější je však to, že k podobnému útoku nepotřebujete drahou elektroniku. Inženýrům stačila jedna baterie, Raspberry Pi jako ovládací mikropočítač a konečně univerzální SDR přijímač/vysílač HackRF One (okolo 150 dolarů).

HackRF One dokáže softwarově zachytit a vytvořit libovolný signál v rozsahu 1 MHz až 6 GHz (signály GPS používají frekvence 1,1-1,5 GHz), o vstupní data se postará program běžící na Raspberry Pi.



Na prvním obrázku je původní trasa z bodu P do bodu D, jak ji vypočítala autonavigace. Na druhém obrázku se již spustila rušička, která díky falešnému signálu změnila polohu a vůz nakonec ve skutečnosti dojel do bodu C. Pokud posádka vozu město nezná, nemusí si ničeho všimnout.

Vědci tedy museli jen vymyslet algoritmy, které vytvoří signál takovým způsobem, aby si posádka ve voze ničeho nevšimla. V testech dosahovali s anténou za tři dolary velmi slušných výsledků. Při vzdálenosti do 10 metrů převzali kontrolu nad GPS na celou minutu a vyšší chybovost se objevila až při vzdálenosti nad 50 metrů.

Pokud by tedy útočník drobnou elektroniku schoval třeba do krabičky, kterou by nepozorovaně ukryl v podvozku, mohl by dálkově (třeba pomocí LTE modemu nebo jiného rádiového vysílače) falšovat GPS signál jen pro konkrétní vůz, jak by se mu to hodilo.