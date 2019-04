Chtěl 5G a nebyla jiná cesta. Apple se dohodl s Qualcommem, Intel úplně odpadl

Firmy Apple a Qualcomm se včera u soudu v San Diegu přes všechna očekávání dohodly na ukončení všech soudních sporů. V rámci mimosoudního vypořádání Apple vyplatí Qualcommu nezveřejněnou sumu, za kterou dostane obratem šestiletou dohodu o licencování s platností od 1. dubna 2019. Applu tak dohoda otevírá přístup k 5G technologiím, součástí dohody je i několikaletá dodávka čipsetů pro Apple zařízení, kterou obstará Qualcomm.

Připomeňme, že původní spor vznikl z tvrzení Qualcommu, který tvrdil, že Apple předal jeho „polovodičové know-how“ Intelu. A díky tomu měly být najednou modemy od Intelu konkurenceschopné a levnější, takže je Apple začal ve velkém využívat u iPhonů. Mimosoudní vyrovnání naznačuje, že toto obvinění mohlo být založeno na pravdě, jen se zřejmě Applu nechtělo jej před porotou rozpitvávat do těch nejmenších detailů.

Apple tak zaplacením neznámé částky zabil dvě mouchy jednou ranou. Vyřešil soudní spor a ještě si k tomu pojistil dodávku 5G modemů pro iPhony, které přijdou na trh v roce 2020. To byl zřejmě ten největší problém, protože u Qualcommu měl Apple až do vyrovnání soudní pře dveře zavřené, a ani polovodičový gigant Samsung mu nedokázal nabídnout potřebné výrobní kapacity 5G modemů. A to platilo i pro Huawei s MediaTekem.

A k mimosoudnímu vyrovnání Applu a Qualcommu jistě přispěla i neschopnost Intelu přijít s vlastním mobilním 5G modemem. Již delší dobu se šuškalo o tom, že s návrhem má Intel obrovské problémy, a jen obrovský zájem Applu vývoj přidržoval při životě. Takřka ihned po tom, co Apple oznámil dohodu s Qualcommem, vydal Intel tiskovou zprávu, ve které oznámil okamžité ukončení vývoje mobilního 5G modemu. Firma se chce podle svých slov soustředit výhradně na 4G a 5G modemy pro počítače, segment IoT a na různá další zařízení.

Mobilní 5G modem od Intelu je už jen minulostí:

CEO Intelu Bob Swan se v tiskové zprávě vyjádřil takto: „Jsme nadšení za příležitost v segmentu 5G, ale v businessu smartphonových modemů začalo být zřejmé, že zde není žádná jasná cesta k ziskovosti.“ Mobilní 5G modemy od Intelu, původně plánované na rok 2020, tak zmizí v propadlišti dějin.

Zdroj Apple, Qualcomm, Intel