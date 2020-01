Chyba to není. Google vypnul notifikace potvrzující aktualizace aplikací

U vašeho smartphonu s Androidem jste jistě zvyklí vídat notifikace, které vás upozorňují na dostupnost aktualizací. A ty se často instalovaly automaticky na pozadí, např. v noci. A vy jste ráno přes notifikační lištu zjistili, počet a jednotlivé tituly, které byly automaticky aktualizovány. Od verze Obchodu Play 17.4 se však notifikace potvrzující aktualizace přestaly uživatelům postupně zobrazovat. To, co původně vypadalo jako chyba, se však ukázala jako nová „funkce“ aplikačního obchodu na Androidu.

A to neplatí jen pro automatické nebo ruční aktualizace ale i pro instalaci nových aplikací z Google Play. V horní liště sice vidíte průběh stahování, jakmile je však hotovo a stažení s instalací dokončeno, telefon vám instalaci aplikace nově již nijak nepotvrdí. Ale pokud si necháte lištu vysunutou, můžete vidět, že systém s blokováním této notifikace dost „bojuje“. Alespoň v našem případě položka v liště, kde byste čekali informaci o ukončené instalaci aplikace, neustále poskakuje nahoru a dolů, jakoby skutečně chtěla něco zobrazit, načež se po úspěšně instalaci sama zavře.

Představení služby Google Play Pass:

Vymazání notifikace o nainstalované aplikaci je zvláštní zejména s ohledem na bezpečnost. Pokud byste měli ve smartphonu malware, který by vám na pozadí z Google Play stahoval podvržené aplikace nebo hry prošpikované reklamami, z horní informační lišty se to vůbec nedozvíte. Co Google touto změnou chování notifikací sleduje, v tuto chvíli není vůbec jasné.

Via AndroidPolice