Chystají se na nás nové Pixely. Podívejte se na první snímky většího Pixel 3 XL

Android P do světa vyrukuje i s novými Pixely, a právě jeden z nich si dnes můžeme ukázat i na fotografiích. Jedná se o větší z dvojčat, Pixel 3 XL, který byl zvěčněn v bílé barevné variantě.

Fotografie, de facto, potvrdily dřívější spekulace. Telefon se bude pyšnit (zřejmě OLED) displejem přes většinou čelní plochy, a to samozřejmě s výřezen. V něm bude mimo reproduktoru a podpůrných čidel i duální fotoaparát. snímek zadní strany prozradil umístění duálního fotoaparátu s přisvětlovací diodou i vycentrovanou čtečku otisků prstů. Záda budou zřejmě skleněná, aby bylo možné Pixel 3 XL nabíjet i bezdrátově. Konektor USB-C je umístěn na spodní hraně, stejně jako hlavní reproduktor.

Podle bootloaderu se jedná o tzv. model EVT 1.0 (Engineering Validation Test), tedy o jakousi časnou verzi telefonu, u něhož se ještě může design a hardwarová výbava ve finále nepatrně lišit. Protože však telefon půjde do prodeje již v říjnu, je zřejmé, že se Google již nyní posunul do stádia DVT (Design Validation Test), u něhož si testuje materiály a designové detaily. Uniklé fotografie dále potvrzují existenci 64GB verze se 4GB operační pamětí, mimo to se hovoří ještě o 128GB variantě. Pixel 3 XL bude poháněn Snapdragonem 845.

Toto jsou ty největší novinky v Androidu P:

Zdroj XDA-Developers