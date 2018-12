Chytré auto T-Mobilu jezdí už dva roky a nově se podívá i do Polska

Letos v prosinci jsou to dva roky, co T-Mobile na českém trhu spustil ve spolupráci s kanadskou firmou Mojio pilotní provoz služby Chytré auto. Jejím smyslem je i ze starších automobilů bez palubního systému udělat inteligentní vozidlo, které řidiči dodává nejdůležitější informace a statistiku. Služba mezitím vstoupila do ostrého komerčního provozu, rozšířila se do sousedního Německa i Rakouska a nejnověji si ji budou moci aktivovat i zákazníci polského T-Mobilu.

Statistiky ukazují, že nejvíce jízd se službou Chytré auto probíhá v 7 hodin ráno, v 17 a ve 20 hodin navečer. Průměrná jízda je přitom dlouhá 17 km a polovina jízd je kratších než 6 km. Za den uživatelé Chytrého auta uskuteční 5 400 jízd po celé České republice. Průměrný rok výroby vozidel s instalovaným zařízením je 2010, přičemž nejstarší vůz s OBD portem je z roku 2001. Nejvíce jsou zastoupené vozy značky Škoda (29 %) a Volkswagen (16 %), první trojici doplňují vozy Ford (9 %). Svého zástupce však mají i Rolls Royce, Maserati nebo Maybach.

Produktové video služby Chytré auto od T-Mobilu: