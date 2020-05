Chytré brýle Apple Glass přijdou na podzim. Překvapí cenou, funkce jsou s otazníkem

V roce 2014 a následujících si výrobci smartphonů mysleli, že tou „příští velkou věcí“ digitálního světa bude virtuální realita. Apple byl jiného názoru. Tim Cook tehdy řekl, že zajímavější je zápěstí a na jaře 2015 představil první generaci Apple Watch. Myšlenka na brýle však v Cupertinu neusnula, v uplynulých měsících se objevují nové a nové spekulace, až se přidal i Jon Prosser, jehož predikce se poslední dobou plní takřka neomylně.

Brýle se mají jmenovat Apple Glass a poslouží jako chytrý doplněk k iPhonu. Výpočetní výkon obstará telefon, do brýlí se budou bezdrátově přenášet hotová data, podobně kdysi začínaly první Apple Watch. Díky tomu nemají být brýle tak drahé, jak byste možná od Applu a nového produktu čekali. Ceny zatím nejsou určené, Prosserův odhad zní na 499 dolarů.

Díky Google Glass už víme, že nedává smysl, aby člověk s chytrými brýlemi vypadal jako kyborg. Proto jsou ty od Applu nenápadné. Dokonce do nich půjde vybrousit dioptrická skla na míru, což ovšem znamená náklady navíc. Displej je uvnitř skla, což bohužel vylučuju zatmavená skla slunečních brýlí, zhoršovalo by to pozorovací vlastnosti.

Už na podzim

Pro práci s rozšířenou realitou brýle dostanou ten samý lidar, jako mají nové iPady Pro. Apple údajně anonymizovaná data z těchto tabletů už dnes využívá k ladění rozšířené reality pro Apple Glass. Ovládání mají obstarat blíže neurčená gesta na brýlích nebo před nimi. Nabíjet se mají bezdrátově na speciálním stojánku.

Podle Prossera se mají Apple Glass jako legendární „One More Thing“ na podzimní keynote po představení iPhonů 12. Vzhledem k pandemii však není jisté, zda se vše stihne, nebo dojde k odkladu na jaro 2021. Tak či tak, půjde pouze o premiéru, start prodeje může přijít klidně až rok poté.