Chytré hodinky Honor a Huawei se zbavily největší brzdy. Naučily se instalovat aplikace

V průběhu podzimu jsem vyzkoušel masivní a odolné chytré hodinky Honor Watch GS Pro, stejný hardware v elegantnějším kabátě se jménem Huawei Watch GT2 Pro a mírně odlehčenou verzi s výrazně odlehčenou cenou Huawei Watch Fit. Všem jsem vyčítal nemožnost instalovat aplikace.

Ale pomalu se to mění. Pokud máte Huawei Watch GT2 Pro, telefon Huawei/Honor, aplikaci Huawei Zdraví staženou z obchodu Huawei App Gallery a aktualizovaný software v hodinkách, pak by vám v mobilní aplikaci měla přibýt dlaždice Apps. My jsme to vyzkoušeli s testovací verzí aplikace na telefonu Samsung a s hodinkami Honor Watch GS Pro. Aplikace fungují bezchybně, jen…

…jsou takové jednoduché. A vzhledem k tomu, že se vše vyvíjí v Číně, chybí informace o tom, kam platforma směřuje, jestli se dočkáme komplexnějších aplikací. Důležité však je, že se věci hýbou!