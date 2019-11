Chytré hodinky Moto 360 jsou zpět. Kupodivu ale nejsou od Motoroly

Původní chytré hodinky Moto 360 spatřily světlo světa v roce 2014, poté přišla ještě jejich druhá generace. Jednalo se o první hodinky s Android Wear, které si získaly přízeň uživatelů zejména kvůli kruhovému displeji a atraktivnímu designu. Nyní je společnost vzkřísila, i když ne jen vlastními silami.

3. generaci totiž nevyrábí Motorola, ale společnost eBuyNow, která na značku Moto 360 získala licenci. Kruhový OLED displej s průměrem 1,2" nabízí funkci Always on a disponuje rozlišením 390 × 390 pixelů. Průměr pouzdra je 42 milimetrů, jiné velikosti se nedočkáme. Hmotnost činí 52 gramů, řemínky si budete moci měnit dle libosti, jejich šířka je 20 mm. Hodinky jsou voděodolné do 3 ATM.

Nové Moto 360 pohání procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100, přítomno je 8 GB úložného prostoru a 1 GB paměti RAM. Baterie má kapacitu 355 mAh, nabízí celodenní výdrž a rychlé nabíjení. Na 100% kapacitu ji tak nabijete za pouhou hodinu. Přítomen je i režim úspory baterie v kritické hranici jejich výdrže, který udrží hodinky při životě ještě tři dny, pokud budou zobrazovat jen čas.

Hodinky Moto 360 budou dostupné ve třech barevných variantách pouzdra (ocelové, růžové zlato s PVD a černá povrchová úprava DLC) a do předprodeje jdou již během listopadu. Předobjednávat můžete na stránkách výrobce, to však zatím jen v USA, Kanadě a Velké Británii. Jejich doporučená cena je 349 dolarů (cca 8 tisíc Kč).