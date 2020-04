Chytré hodinky od Honoru získávají další funkce. Nově změří úroveň okysličení krve

Chytré hodinky Honor MagicWatch 2 dostanou softwarovou aktualizaci, která zpřístupní dvě nové funkce z oblasti monitoringu zdraví. Pánské hodinky se 46mm ciferníkem získají funkci měření okysličení krve (SpO2 monitoring), na menších dámských hodinkách s 42mm ciferníkem přibude monitoring menstruačního cyklu. Aktualizaci začne výrobce uvolňovat od 18. dubna.

Hodnota okysličení krve by se měla v optimálním stavu pohybovat okolo 94 %. Pokud klesne pod 89 %, může to značit nižší okysličení krve, které může zapříčit únavu, malátnost, bolesti hlavy nebo bušení srdce. Chytré hodinky MagicWatch 2 dokážou díky vestavěnému barometru zohlednit naměřené hodnoty okysličení krve v souvislosti s vyšší nadmořskou výškou. To se může hodit třeba při vysokohorské turistice.

Do dámské verze hodinek přidal Honor také monitoring menstruačního cyklu. Hodinky pomáhají měřit jednotlivé cykly a symptomy včetně předpovědi jednotlivých cyklů, zobrazují data jednotlivých cyklů, předpovídají ovulaci a díky dalším funkcím mohou pomoci s lepším spánkem v období periody. Notifikace upozorní na blížící se periodu několik dní předem.

[********************]