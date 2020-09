Chytrý videozvonek Netatmo vidí i ve tmě. Ovládat jej můžete pomocí Siri

Francouzská společnost Netatmo uvádí v Česku do prodeje dalších chytrý produkt. Po chytrém zámku se do Česka dostává inteligentní videozvonek, přes nějž uvidíte, kdo stojí u vstupních dveří, bez ohledu na to, kde se aktuálně nacházíte. Jakmile návštěva zazvoní, na smartphonu se vám objeví notifikace, takže můžete s návštěvníkem na dálku okamžitě začít komunikovat. Zvonek navíc dokáže zaznamenat podezřelý pohyb osoby kolem vchodu (tj. pohyb bez zazvonění), na což dokáže taktéž na dálku upozornit.

Díky infračervenému vidění dokáže zvonek návštěvy rozpoznat i v absolutní tmě, je kompatibilní s Apple HomeKit, takže jej můžete zařadit do své chytré domácnosti, ovládat jej na dálku pomocí Siri či jej navázat na spuštění dalších aktivit. Při rozpoznání osoby u zvonku se může např. rozsvítit venkovní chytrá žárovka. Zvonek podporuje odolnost IP44, takže je chráněn vůči dešti, sněhu, vlhkosti, prachu a nečistotám. Inteligentní video zvonek se dostane do prodeje od 28. září, a to na webu Netatmo.cz či na Alze. Stát bude 7 999 Kč.

Chytrý video zvonek Netatmo: