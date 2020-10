Chytrý zámek Linus Yale předvádí, jak starý zámek naučit novým trikům

Yale, legenda zámečnického průmyslu, představuje chytrý zámek Linus Yale, který se dá kromě klasického klíče ovládat také mobilem, nebo PIN kódem. Spolupráce s mobilní aplikací dává přehled o stavu zamčeno/odemčeno, pozná jednotlivé uživatele, takže se můžete podívat, zda vaše děti dorazily domů.

Skvělá je možnost komukoliv přidělit časově omezené vstupní PIN kódy, takže se k vám dostane opravář, i když nejste doma, nebo může do firmy pravidelně docházet uklízečka. Mimo dané časové okno se však dovnitř nedostane.

Linus Yale je plný promyšlených technologií. K internetu se připojuje pomocí Bluetooth/Wi-Fi brány WiFi bridge Yale Connect. Zámek sám komunikuje přes Bluetooth, což je energeticky úsporné řešení a čtyři tužkové baterie díky tomu vydrží 6 až 9 měsíců. Brána přes domácí Wi-Fi síť dostane zámek na internet. Veškerá komunikace je samozřejmě šifrovaná, aplikace v mobilu je chráněná dvoufázovým zabezpečením.

Skvělá je možnost automatického odemykání. Aplikace v mobilu zná vaši geografickou polohu, takže ví, že se blížíte domů. Když se pak potkají Bluetooth signály telefonu a zámku, automaticky se odemkne. Myslelo si i na dveře, které zvenčí nemají kliku, ale „kouli“. V takovém případě by odemčení nestačilo, u konvenčních dveří by bylo nutné použít fyzický klíč i k otevření. Linus Yale však zvládne i tohle, odtáhne západku, takže stačí zatlačit do dveří. Detail, ale v praxi velmi důležitý.

Instalace a cena

Instalace je snadná a lze ji provést u všech dveří s klasickou cylindrickou vložkou. Stačí jej namontovat z vnitřní strany dveří na současnou vložku zámku. Zvenku budou dveře vypadat stále stejně.

Zámek je vyroben z prémiových materiálů, má pískovaný kovový povrch a je dostupný ve stříbrné a matně černé barvě. Uzamčení indikuje LED prstenec na jeho povrchu. Autorem designu je slavný švýcarský designér Yves Behar, který pracoval pro značky jako Apple nebo HP. Zámek umí spolupracovat se systémy Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT a ekosystémem produktů značky Yale.

Chytrý zámek Linus Yale se bude v Česku prodávat od 5. října na Alza.cz se za 6 999 Kč.

Video ukazuje krásnou synergii chytrého zámku a služby AirBnb: