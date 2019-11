Chytrých hodinek se prodalo už 14 milionů, Apple stále drží téměř polovinu trhu

Zájem o chytré hodinky mezi zákazníky nepolevuje. Ve třetím čtvrtletí 2019 bylo do distribuce dodáno 14 milionů těchto chytrých zařízení na zápěstí. To je podle výzkumné společnosti Strategy Analytics meziroční nárůst o 42 %. Téměř polovinu trhu nadále ovládá Apple se svými Apple Watch, první trojku s ním potom tvoří ještě Samsung a Fitbit.

O co je nyní smartphonový trh stabilizovanější, o to více se daří tomu hodinkovému. Uživatelé se místo častější výměny chytrého telefonu snaží svůj vlastněný model obohatit právě o nejrůznější příslušenství, mezi něž často patří chytré hodinky nebo chytré náramky. Tato statistika Strategy Analytics ovšem zohledňuje pouze chytré hodinky, tedy zařízení s operačním systémem a možností instalovat do něj aplikace.

Distribuce Applu meziročně vzrostla o více než polovinu na 6,8 milionu dodaných Apple Watch, což z americké značky dělá jednoznačného lídra trhu. Druhý Samsung následuje až s odstupem 1,9 milionu dodaných hodinek, nicméně Korejcům se podařilo díky nové generaci cenově dostupnějších hodinek Galaxy Watch Active 2 meziročně narůst dokonce o 73 %. V závěsu se drží třetí Fitbit s 1,6 milionu distribuovaných kusů. Od roku 2020 už se čísla Fitbitu budou počítat Googlu – tehdy by totiž měla být účetně dokončena akvizice úspěšného hodinkového výrobce americkým gigantem.