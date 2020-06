Chytrým hodinkám se daří i přes nepřízeň koronaviru. Prodeje Apple Watch klesly

Analytická společnost Canalys prozradila, jak si vedl segment chytrých hodinek v kritickém období od ledna do března, které bylo citelně ovlivněno postupně narůstající koronavirovou epidemií, která z lokálního ohniska velmi rychle přerostla v celosvětovou pandemii. COVID-19 však segment chytrých hodinek příliš neovlivnil, celý trh vzrostl, v ostrém kontrastu se smartphony, o 12 procent, a většina výrobců v první pětce eviduje meziroční nárust prodaných kusů. Lídr trhu, Apple, však musel překousnout třináctiprocentní pokles.

Ne, že by se Apple Watch neprodávaly, americký gigant se stále drží na prvním místě, a to dodávkou 5,2 milionu hodinek na trh. Jenže zatímco v loňském prvním čtvrtletí to Applu stačilo na 46,7% „polštář“, letos se jeho podíl na trh zmenšil na 36,3 procent. Skokanem čtvrtletí je Huawei, který meziročním nárustem 113 % poskočilo z bramborové medaile na stříbrnou pozici. Přesto prodalo „jen“ 2,1 milionu hodinek. Třetí Samsung dodal na trh o 300 tisíc kusů méně, i tak mu to stačí na meziroční nárost o 46 %. Dařilo se i čtvrtému Garminu (+ 24 %), největším propadákem první pětky byl Fitbit (- 21 %).

Třetina prodaných hodinek vůbec poprvé směřovala do USA, kde však došlo k postupnému zpomalení zájmu o Apple Watch. To stejné se dá říci i o Evropě. Prodejům hodinek však dominovala Čína, která je nejvýraznějším odbytištěm chytré elektroniky na zápěstí. A právě Čína má tento segment táhnout i ve zbytku letošního roku, mezi nejvýznamnější hráče na trhu zde patři lokální výrobci, zejména Xiaomi, Huawei a Oppo. Do konce roku má být na světě přes 150 milionů uživatelů chytrých hodinek. Ve větší části z nich bude přitom běžet operační systém Watch OS.

Zdroj Canalys