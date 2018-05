Čím méně, tím lépe. Google chce, ať Android P používáte méně a efektivněji

Víte, kolikrát za den rozsvítíte telefon „jen tak“, nebo kolikrát jej odemknete, abyste zjistili, že vám nepřišel žádný nový e-mail? A co když, jej v rámci dne nedáte z ruky, používali jste většinu času aplikace pro práci nebo jste hráli hry? Google v Androidu P zavádí politiku Digital Wellbeing, která vám pomůže odhalit, co jste s telefonem v rámci dne dělali, a nabídne omezení pro ty aplikace, které z vašeho drahocenného času ukusují až přespříliš.

V systému hledejte novou funkci pod položkou Dashboard. V této obrazovce se můžete dozvědět, jakou dobu se strávili s jednotlivými aplikacemi, kolikrát jste telefon odemknuli nebo kolik vám na něj dorazilo notifikací. Statistiky budou součástí i některých aplikací, např. YouTube vám ukáže dobu sledování dnes, včera, za poslední týden a denní průměr, samostatně můžete vidět i vaši aktivitu na Gmailu, apod.



Dashboard hlídá čas strávený v jednotlivých aplikacích, App Time umožní nastavit časové omezení u jednotlivých aplikací v rámci jednoho dne. Režim Wind Down je pak určen pro práci před spaním

S ohledem na časté využívání některých aplikací a her vám systém umožní nastavit časové limity. A to na 15 minut, půl hodiny či uživatelsky nastavenou dobu. Po vypršení intervalu vám ikonka aplikace zešedne jako důkaz toho, že jste u ní již dosáhli vámi nastavený denní limit. Pokud však interval překročíte přímo při hraní, stačí jen odklepnout notifikaci a můžete hrát vesele dál. Tedy pokud si nenastavíte režim na minimalizaci aplikace, to však záleží na tom, jak přísní a důslední na sebe chcete být.

Za samostatnou zmínku stojí i nový režim Wind Down, který do šedi nepřevádí jen ikony aplikací ale rovnou celé prostředí. V první řadě má ulevit vašim očím, ovšem má to i svůj psychologický vliv. V černobílém, vizuální nepříliš atraktivním, prostředí se vám před spaním nebude chtít moc dlouho pracovat, a tak telefon stejně brzy odložíte. Do barevného prostředí Androidu budete mít zase přístup až ráno. Spolu s aktivací Wind Down dojde i k utlumení zvuků, stejně jako v případě otočení telefonu displejem dolů. Google nový režim absolutního utlumení bez klikání nazývá „Shush“.

Další novinkou je režim Adaptive Battery, který využívá strojového učení k tomu, aby určil, které aplikace byste v dohledné době mohli chtít využít. Do zbylé škatulky si pak zařadí aplikace, které zřejmě spustíte až za pár hodin a ty, které zřejmě nespustíte vůbec. Získané informace o používání aplikací jsou uloženy přímo v Androidu P, který díky tomu upraví své chování. Testování v Googlu ukázalo, že s aktivním režimem došlo až k 30% redukci buzení CPU, výraznější předávání procesů na úspornější jádra, což vyústilo k významnému zlepšení výdrže na jedno nabití.