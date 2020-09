Čína, jak ji milujeme. Tyhle absurdní hodinku umí všechno, spolknou sluchátka a stojí tisícovku

Je to taková ta typická „čína“ zkonstruovaná podle hesla Vyrobíme to, třeba to někdo koupí. Dostupné obrázky vznikaly více v grafickém editoru než focením, anglické popisky jsou tak špatné, až jsou vtipné („Zbavte se rukou!“ …viz galerie), jednou se to jmenuje Sanlepus, jednou Lemfo… Ale ta základní myšlenka není úplně marná...

Ať už se jmenují jakkoliv, jde o chytré hodinky, které přímo v těle skrývají true wireless sluchátka. Jistě, tělo je kvůli tomu hodně velké, ale máte je pořád po ruce, vždy nabité. I když celková udávaná doba přehrávání hudby šest hodin není nijak světoborná.

A teď čínské dezinformační manýry. Displej má mít úhlopříčku 1,4", přitom na obrázcích vidíme velký panel zakrývající celou přední stranu (podle rozměrů hodinek 50 × 35mm by to bylo spíše 1,7"). Na obrázcích je evidentně obdélník, zato ve specifikacích se dočteme o rozlišení 240 × 240 pixelů, což je tak nějak čtverec.

Hodinky mají umět kde co od telefonního hovoru (patrně pomocí připojeného mobilu) přes Skype, WhatsApp, Gmail, Twitter a řadu dalších aplikací až po měření tepu, hladiny kyslíku v krvi (SpO2) a dokonce krevního tlaku! To vše v „prémiovém kovovém designu“ za tisíc korun.

Tenhle přístroj je tak absurdní, že si ho snad objednám, abych se s vámi podělil o realitu :-)