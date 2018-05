Číňané dostali do vzduchu 1374 dronů. Mají rekord a vysvětlují, proč měl „displej“ mrtvé pixely

Čínská společnost Ehang ví, jak udělat humbuk. Možná ji znáte díky vyvíjenému dronu pro osobní přepravu, ale slyšet je o ní i díky propracované koordinaci robotických hejn. Začátkem roku jich bylo 1 180, na konci dubna už 1 374 a největší problém pro lidi z Guinessovy knihy rekordů bylo všechna ta míhající se světýlka spočítat.

Proč tak krátce po sobě? Protože se mezi oba pokusy dostal Intel se svou světelnou show při zahájení korejské zimní olympiády. Světový rekord s počtem 1 218 naráz létajících dronů tedy moc dlouho nevydržel a podobné to bude i s tím aktuálním. Intel prý brzy zaútočí na číslo 1 500.

Tentokrát drony létaly 260 metrů nad starobylou zdí ve městě Xi’an (provincie Shaanxi, severozápadní Čína). Celá akce trvala 13 minut, hejno mělo asi 100 metrů na výšku a více než kilometr na šířku.

Zajímavé je, že se početní rekord povedl při zkoušce. Šéf firmy varoval, že při ostrém představení mohou nastat problémy kvůli zarušení tisícovkami diváckých telefonů a večer se to potvrdilo. Přiložené video od Ehangu ukazuje jen co, co Ehang chce, abyste viděli, ale reportáž místní televize zachytila drony padající z oblohy. To je tedy vysvětlení, proč nebeský displej přišel o některé pixely.

Via droneDJ.com