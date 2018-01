Číňani překonali mytické hodinky s vodotryskem. Dali dovnitř projektor

Společnost Haier na CESu vystavila hodinky ASU Watch, u kterých si zřejmě budete klepat na hlavu. Jistě, na stánek všechny přitáhla vidina hodinek se zabudovaným projektorem, což je zcela unikátní kombinace, na druhou stranu Haier dává ruce pryč od užitečného využití projektoru. Podle zástupců společnosti je to „prostě cool“.

První pohled na hodinky Haier se zabudovaným projektorem:

Co však není cool, jsou obří rozměry a velká hmotnost hodinek. Ty určitě nechcete nosit celý den na zápěstí. Hodinky jsou osazené 1,54" displejem s rozlišením 240 × 240 pixelů, na levém boku najde dvě ovládací tlačítka. Jedno z nich hodinky rozsvěcuje, funkci druhého jsem ani po desetiminutovém zkoumání neodhalil. Hodinky s displejem, který není umístěn ve středu vypadají zvláštně, ovšem fanouškům Star Wars by se líbit mohly.

Na spodní hraně hodinek najdeme snímač srdečního tepu, baterie má kapacitu 650 mAh. Hodinky s odolností IP65 pohání 1,2GHz čtyřjádro s 1GB RAM, interní úložiště má kapacitu 8 GB. To nejzajímavější však najdeme na pravém boku hodinek, a to mobilní projektor s rozlišením 480 × 854 pix a světelností 18 lumenů. Stěžejní otázka zní: proč cpát projektor do hodinek?



​Na pravé straně hodinek se nachází projektor. K čemu jej ale zrovna u hodinek budete potřebovat?

Na to jsme se zeptali přímo na stánku Haieru a dostali jsme jednoznačnou odpověď - je to prostě „cool“. Pokud se přes zpomalené prostředí doklikáte do menu, můžete si na ruku spustit projekci aktuálně přehrávané hudby, toho co právě kreslíte na displeji, uložených fotek nebo fitness záznamů. Při běhání s hodinkami je to údajně na kůži lépe vidět, než na displeji. Moc bych na to nevsázel...



Specifikace hodinek Haier ASU Watch

S promítaným obrazem můžete v omezení míře interagovat dotykem na kůži, např. přecházet mezi nabídkami nebo klikat na tlačítka, projektor však většinou jako dotyk vyhodnotí už jen přítomnost chlupů na zápěstí. Nehledě na baterii, která pří konstantním promítání na jedno nabití moc dlouho nevydrží. Spíše než povedené zařízení, ukázal Haier přístup „jak to určitě nedělat“. Projektor v hodinkách nemá žádné smysluplné využití.

