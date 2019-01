Čínské studenty budou sledovat chytré uniformy. Mají GPS a poznají záškoláky

Jestli existuje země, která pomalu naplňuje Orwellovy vize o policejním státu, pak je to Čína. Tamní školáci přichází o poslední stopy volnosti. Firma Guizhou Guayu Technology představila chytré školní uniformy, které budou podrobně sledovat své nositele a pokud zaznamenají neplechu, upozorní učitele a rodiče. Podle Global Times se o uniformy přihlásilo už 11 škol.

Uniformy jsou vybaveny dvěma čipy, každým na jednom rameni, které se aktivují hned jak student přijde do školy. Zaznamenají přesný čas a datum příchodu a ten uloží do paměti. Ve škole jsou pak připojené kamery, které studentův příchod natočí a video si mohou přes mobilní aplikaci pustit doma rodiče.



Chytré čínské uniformy pro školáky (Zdroj: Global Times)

Nejdůležitější na uniformách je GPS. Jakmile by se student pokusil o záškoláctví, škola a rodiče se o tom okamžitě dozví. Stejně tak pokud člověk během vyučování usne, rozezní se alarm, který studenta probudí. A pokud by žáci chtěli podvádět a uniformy si půjčovat, odhalí to ve škole instalovaný systém pro rozpoznávání obličejů.

Jedenáct škol v provincii Guizhou se již do systému přihlásilo a uniformy si pořídilo. Slibují, že žáky budou sledovat pouze ve škole a nebo v případě, že by se stali pohřešovanými. Projekt jim již přinesl první ovoce - podle Yuana Bichanga, manažera Guizhou Guayu Technology, se docházka ve zmíněných školách zvýšila.

Rodiče mají k oděvu přistupovat jako ke kterémukoli jinému, lze ho ptát v pračce na běžné teploty. Výrobce vyzdvihuje, že jde o chytré řešení, které zvýší bezpečnost ve školách. Na uniformy se ale strhla kritika, i od čínských uživatelů, podle kterých podobná věc narušuje lidská práva a soukromí dětí. Firma se brání, že takové riziko nevidí.