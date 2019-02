Čínský trh se smartphony vadne. Nedaří se zde Applu a překvapivě ani Xiaomi

Za největší světový trh se smartphony platí nadále Čína. Prodá se zde zhruba třetina celosvětového odbytu chytrých telefonů, ale podíl Číny pomalu klesá. Je to způsobeno nasyceností trhu (každý, kdo chtěl, už smartphone má) a prodlužujícím se intervalem výměny zařízení. Zákazníci zkrátka nemají mnoho důvodů měnit funkční starší přístroj, protože novinka mu nepřinese zase tolik nového.

Všechny tyto faktory se výrazně podepsaly na desetiprocentním meziročním poklesu objemu distribuce v Číně ve čtvrtém kvartálu 2018. Celkově se do prodejní sítě dodalo něco málo přes 103 milionů smartphonů, uvádí IDC. Přesto jsou značky, na které pokles trhu nedolehl a naopak dokázaly svoji pozici ještě posílit. To platí například pro Huawei (+Honor), který je jednoznačnou čínskou jedničku s téměř třetinovým tržním podílem. Pětinu si drží Oppo a těsně v závěsu je jeho sesterské Vivo. Obě značky sice patří do koncernu BBK Electronics, ale na rozdíl od Huawei/Honor vystupují každá jako samostatná firma.

Na růžích ustláno v Číně nemá už tradičně Apple, kterému se meziročně propadly prodeje o pětinu, tedy zhruba 3 miliony iPhonů. Sice se v posledním měřeném kvartálu dostal z pátého na čtvrté místo, ale to jen proto, že nově pátému Xiaomi se nedařilo ještě víc. Tato firma se v posledním roce soustředila zejména na zahraniční expanzi, a tak jí možná trochu začal ujíždět vlak na domácím čínském trhu. Změnit by to mohl chystaný model Xiaomi Mi 9 a také připravovaný flexibilní telefon. Z minulosti víme, že Xiaomi se inovací nebojí, když jako první na trhu nabídlo smartphone s bezrámečkovým provedením displeje.