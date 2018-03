Co je a není 5G a proč by nám neměl ujet vlak

První analogové a 2G sítě se u nás stavěly hned jak to politická situace (po roce 1989) dovolila a zpoždění za předními ekonomikami nikoho příliš netrápilo. Budování 3G je dobou temna českých telekomunikací, ale stavba 4G sítí proběhla až překvapivě dobře.

Jak to bude s 5G? První komerční sítě mají ve světě vzniknout už v roce 2020. Jak to bude u nás? ČTÚ hlásá, že si nenecháme ujet vlak, operátoři mají za sebou testy a nám nezbývá než doufat, že nejde o prázdné řeči a všechno se povede. Přitom není až tak zásadní, jestli to bude v listopadu 2020, nebo březnu 2021...