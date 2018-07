Co nezvládli konstruktéři, vylepšíme ve videu. Při lži o tenkém rámečku tentokrát přistižen OnePlus

Mobilní výrobci by dali cokoliv za skutečně bezrámečkový smartphone. A když to nejde fyzicky, k ideálu krásy se přiblíží aspoň ve videu. Rozdíl v tloušťce rámečků okolo displeje na tiskové fotografii a u reálného zařízení jsme porovnávali již několikrát (naposledy u Xiaomi Mi Mix 2). Tentokrát máme v hledáčku OnePlus 6, u něhož se liší telefon vyobrazený na tiskových fotografiích a na propagačním videu.

Prohlédněte si červenou variantu OnePlus 6 Red:

Jako první obrázek galerie máme screenshot z výše umístěného videa. Všimněte si u něj miniaturního spodního rámečku, jehož detail vidíte následně na druhé fotografii. No a třetí fotka, to už je návrat do reality. Telefon má totiž daleko výraznější „bradu“, rámeček pod displejem je ve skutečnosti daleko širší.

Těžko říct, co si OnePlus od této lži slibuje, když se OnePlus 6 v jiných barevných variantách prodává již delší dobu. A všichni jeho stávající uživatelé tedy již dávno ví, že není až tak „bezrámečkový“, jak se výrobce ve svém nejnovější videu snaží namluvit...

Via Reddit