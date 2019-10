Co si OnePlus schoval za překvapení? Pozítří ho odtajní v Londýně

OnePlus má za sebou podzimní premiéru, v rámci níž představil očekávaný smartphone OnePlus 7T a přidal bonus v podobě nové chytré televize OnePlus TV Q1. S novinkami ale firma nekončí. Příští týden, konkrétně 10. října 2019 v 17 hodin našeho času v Londýně, ukáže společnost ten nejvyšší model pro letošní rok – OnePlus 7T Pro.

Watch the live unveiling of the #OnePlus7TSeries right here on Twitter, this Thursday at 4 PM BST. https://t.co/fymRhPxNBa