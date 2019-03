Computer Stage na veletrhu Amper: Povídání o hlasových asistentech

Amazon Alexa, Google Assistant, nebo Apple Siri? Dá se to i bez podpory češtiny používat i u nás? Ve zkratce: jde to, ale dře to. I když s nimi budete mluvit anglicky (německy...), narazíte, když narazíte na český text, zprávu, jméno v telefonním seznamu apod. Aspoň u Googlu by se to mělo změnit, podpora Assistanta byla slíbená až na minulý rok, zatím ale není jasné, jestli to stihnou aspoň letos...

Věděli jste, že už i Android při diktování umí slovo čárka (a mnohá další) interpretovat jako znaménko? Možná to zní jako drobnost, ale ve finále to rapidně zvyšuje použitelnost diktování, protože už člověk nemusí zpětně procházet text a znaménka doplňovat ručně.