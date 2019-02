Čtečka otisků v displeji u smartphonu za 6 tisíc korun? Už je to realita

Na čínském trhu panuje lítý boj mezi výrobci chytrých telefonů a funkce, které jsme považovali za prémiové, velmi rychle začínají pronikat do nižších cenových segmentů. Ukázkovým příkladem je Oppo K1, které druhý největší čínský výrobce představil na podzim loňského roku. Obsahuje čtečku otisků vestavěnou pod sklo displeje, přitom jeho cenovka na čínském trhu v přepočtu dosahuje pouze 6 tisíc korun.

Samozřejmě že kdyby se novinka prodávala v Evropě, byla by cenovka zhruba o třetinu vyšší, ale i tak by byl telefon do 10 tisíc se čtečkou v displeji raritou. Nyní je nejdostupnější telefon s touto technologií OnePlus 6T za 14 tisíc korun. Ani další výbava Oppo K1 není vůbec k zahození – procesor Snapdragon 660, 6,4palcový AMOLED Full HD+ displej, 6 + 64 GB paměti a duální hlavní fotoaparát 16 + 2 Mpx. Slabším místem je starší Android 8.1 Oreo s nadstavbou ColorOS 5.2.

V tuto chvíli je Oppo K1 určeno pouze pro domácí čínský trh a také druhý největší trh na světě v Indii. Ačkoli Oppo již působí na několika trzích v Evropě (Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Velká Británie), v nabídkách těchto zemí se novinka zatím neobjevuje. Není však vyloučeno, že se portfolio nerozšíří a že expanze nemůže pokračovat do dalších zemí. O plánech značky Oppo v Česku nicméně zatím nemáme žádné informace.