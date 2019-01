ČTÚ ladí dražbu „sedmistovky“, 4. operátor dostane pásmo přednostně

Listopad 2013: frekvence v pásmu 800 MHz si rozebrali T-Mobile, O2 a Vodafone. Celkem státu zaplatili 8,5 miliardy korun. Leden 2019: ČTÚ ladí podmínky aukce frekvencí v pásmu 700 MHz – nový hráč (někdo, kdo nemá příděl v pásmu 800 MHz), má dostat přednost. Otázka zní, zda se najde...

Ale český trh je specifický a nasycený, 4. operátor by to neměl vůbec snadné. ČTÚ mu přesto umetá cestičku, dle „aktualizované verze základních principů výběrového řízení na udělení práv k rádiovým kmitočtům“ (ke stažení v PDF) zamýšlí úřad vyhradit pro nové zájemce v první aukční fázi jeden blok o velikosti 2×10 MHz.

Dražit se bude 2×30 MHz v pásmu 700 MHz

Dražit se má 2×30 MHz, a to ve formě dvou abstraktních aukčních bloků o velikosti 2×5 MHz a dvou abstraktních aukčních bloků o velikosti 2×10 MHz. Abstraktní znamená, že jde o bloky bez určení konkrétní pozice.

To proběhne vzápětí, bloky budou přiřazeny tak, aby jednotlivé příděly představovaly souvislé úseky radiového spektra. ČTÚ zamýšlí omezit spektrální limit pro všechny zájemce na 2×10 MHz. Frekvence budou přiděleny na 15 let.

Úřad dále uvádí, že vyvolávací cenu kmitočtů stanoví na základě benchmarku již uskutečněných aukcí v relevantních zemích EU. Státu by tak mohlo opět přitéct 8 až 10 miliard korun.

Národní roaming pro 4. operátora

Ve výše odkazovaném dokumentu ze začátku ledna 2019 rozšiřuje ČTÚ aukci o záměr dražit kmitočty z pásma 3400 až 3600 MHz (19 abstraktních simplexních aukčních bloků o velikosti 10 MHz), jelikož i toto pásmo je vhodné pro 5G.

Případný 4. operátor by samozřejmě krom licence musel investovat i do infrastruktury, ČTÚ proto uvažuje o podmínce pro ty operátory, kteří by vydražili „sedmistovku“ a zároveň mají příděly i v pásmu 800 MHz, aby umožnili nováčkovi tzv. národní roaming (na 5 až 6 let).

„Na základě tohoto závazku bude novému držiteli přídělu v pásmech pod 1 GHz umožněno poskytování hlasových a datových služeb,“ odůvodňuje ČTÚ.

Zainteresované subjekty se mohou vyjádřit do konce ledna, úřad si pak zřejmě vezme čas na doladění podmínek. Zda budeme mít 4. operátora se dozvíme letos na podzim.

Za rok můžeme znát jméno 4. operátora. Šance je velká, ale na dlouho poslední: