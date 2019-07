ČTÚ nemůže regulovat mobilní operátory. Argumenty Evropské komise jsou trochu podivné…

České mobilní služby dlouhodobě patří k nejdražším v Evropě a Český telekomunikační úřad je chce snížit pomocí regulace mobilních operátorů. Jenže takový postup musí schválit Evropská komise, a tak ČTÚ zpracoval tzv. Test tří kritérií. EK jej posoudila a vydala zamítavé stanovisko.

Regulovat se tedy nebude. Zatím. ČTÚ oznámil, že v krocích vedoucích k regulaci bude pokračovat a připomínky Evropské komise hodlá využít ke zkvalitnění analýzy. EK proces nezastavila, takže na tahu je znovu ČTÚ.

ČTÚ na pranýři

Co na analýze vadilo Evropské komisi? Třeba i prodleva mezi sběrem informací (srpen až říjen 2017) a předáním hotového testu (21. červen 2019). To má logicky vliv na relevantnost informací, protože trh se za tyto téměř dva roky mohl změnit. Nicméně hlavním argumentem EK pro zamítavé stanovisko je, že „kumulativní přítomnost tří kritérií není dostatečně prokázána“.

Prvním ze tří kritérií jsou překážky vstupu nových operátorů na trh. ČTÚ argumentuje, že pro vstup na trh je nutné získat příslušné rádiové frekvence, což je statek omezený, velmi drahý a dostupný pouze v aukci pořádané jednou za několik let. EK má zajímavý (a podle mého názoru irelevantní) protiargument, že na trh přece mohou vstoupit virtuální operátoři.

To jistě mohou, takovou firmu může založit dokonce i jednotlivec. Problém je, že to v ekonomické rovině nedává smysl (vinou slabé velkoobchodní nabídky od síťových operátorů). Vždyť tristní podmínky pro podnikání virtuálních operátorů jsou dalším ze stěžejních argumentů Českého telekomunikačního úřadu pro regulaci. Ve druhém kritériu testu ČTÚ dospěl k závěru, že trh nesměřuje k účinné hospodářské soutěži. EK oponuje, že během pěti let vzrostl tržní podíl virtuálních operátorů z nuly na 7,7%. Fakt, že hlavní virtuální operátoři jsou plně nebo částečně vlastnění síťovými operátory, EK nepovažuje za problém.

V rámci třetího kritéria testu došel ČTÚ k závěru, že samotné právo hospodářské soutěže nestačí k řešení selhání trhu. Komise oponuje zjištěním z roku 2016, kdy ČTÚ dospěl k opačnému závěru. Opět je to pouze můj názor, ale argumentovat, že aktuální analýza nemohla dopadnout splněním kritéria, když dříve dopadla opačně, je absurdní.