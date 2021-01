ČTÚ sbírá data do své kalkulačky tarifů. Mobilní služby poprvé porovná v únoru

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnešním dnem zahájil sběr dat od operátorů a provozovatelů internetových služeb. Data poslouží k sestavení vlastního nezávislého srovnávače tarifů a služeb. V nebližších dnech rozešle úřad operátorům e-mail s odkazy pro registraci do systému srovnávače. Informace k mobilním službám musí firmy předat nejpozději do konce ledna 2021, ke všem ostatním službám pak do konce března 2021.

Úřad si od nástroje slibuje větší transparentnost a porovnatelnost služeb elektronických komunikací pro spotřebitele, kterým má pomoci s výběrem nejvhodnější služby. Tzv. tarifní kalkulačka bude zahrnovat hlasové i datové mobilní služby, ale také tarify pevného internetu, pevné telefonní linky a internetovou televizi. První část srovnávače s mobilními službami má být spuštěna od února.

Po aktivaci uživatelského účtu se operátoři budou moci seznámit s uživatelským rozhraním, se strukturou a podobou formulářů pro sběr informací a k dispozici v samostatném materiálu bude rovněž i popis technického zabezpečení a způsobu, jakým lze data vyplňovat. Oslovené firmy mají povinnost požadovaná data odevzdat podle příslušného paragrafu (§ 66a odst. 4) Zákona o elektronických komunikacích, konkrétní povinnosti upravuje prováděcí vyhláška č. 582/2020.