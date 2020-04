Čtvrté kříšení legend. Hudební tlačítková Nokia 5310 dorazila do Česka

Co rok, to jeden obnovený legendární mobil Nokia. Tak postupuje už od roku 2017 společnost HMD Global, která od vypořádání licencí po Microsoftu stojí za výrobou telefonů Nokia. Před třemi lety představila model Nokia 3310, o rok později „banán“ Nokia 8110 4G, loni přibyla véčková Nokia 2720 Flip a letos portfolio nazývané Nokia Originals doplnila hudební Nokia 5310. Ta se nyní dostává do prodeje v černé a bílé barvě za 1 299 Kč.

Novinka navazuje na hudební telefon Nokia 5310 XpressMusic z roku 2007. Designové provedení není úplně identické, ale snaží se mu přiblížit. Pomáhá tomu zejména barevně odlišený červený blok tlačítek k ovládání hudebního přehrávače na boční hraně zařízení. Vedle přehrávání MP3 je možné naladit i FM rádio, a to i bez nutnosti připojených sluchátek. Pro hlasitou reprodukci slouží přední stereo reproduktory s hlasitostí až 105 fónů.

Nokia 5310 je jednoduchý („hloupý“) telefon bez operačního systému. Běží na uzavřené platformě Nokia Series 30+, což automaticky znamená použití hardwaru od Mediateku – výkon zajišťuje procesor MT6260A. Hodnota operační paměti je 8 MB, vnitřní úložiště činí pouhých 16 MB, ale dá se rozšířit microSD kartou až na 32 GB. Zadní foťáček má VGA rozlišení.