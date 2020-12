Další americký ban padl na DJI. Čeká oblíbené drony stejný osud jako smartphony Huawei?

Administrativa dosluhujícího amerického prezidenta Trumpa přidala na tzv. entity list dalších 78 čínských firem a odstřihla je tak od dodávek a know-how z amerických firem. Stejný seznam firem se v technologickém světě proslavil už v květnu 2019, kdy na něj Američané uvrhli Huawei, čímž zásadně zkomplikovali výrobu i prodej jejich smartphonů a 5G technologií.

Jednou z nově přidaných firem je také DJI, světová jednička ve spotřebitelských dronech. Podle Reuters je důvodem účast na „rozsáhlém ohrožování lidských práv prostřednictvím masového sběru genetických dat a jejich analýzy“. Bloomberg dodává, že mělo jít o účast na potlačování Ujgurské menšiny.

Co znamená zanesení DJI na entity list v praxi? Mělo by jít o zastavení amerických dodávek do firmy a obtížnější dodávky dronů k americkým spotřebitelům. Firma se však pro TechCrunch vyjádřila, že Američané mohou dál normálně kupovat drony DJI a že firma dál zůstává oddaná vývoji inovativního hardwaru.

Otázkou je, jak dlouho to tak bude. I ve zmíněném případě smartphonů Huawei nebyl dopad okamžitý, ale stupňoval se v průběhu uplynulých 18 měsíců. Není známo, kolik amerických součástek a technologií obsahují drony DJI. Podle odhadu expertů bude mírně jednodušší sehnat dostupné alternativy, než je tomu v případě smartphonů. Jaká bude realita však ukáže až čas. Také je možné, že s lednovou výměnou amerického prezidenta naberou čínsko-americké vztahy nový kurz.