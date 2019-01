Další Apple produkty na obzoru. Úniky odhalují nové iPady, iPod či sluchátka AirPods 2

Apple v posledních dnech vypustil první beta verzi chystaného iOS 12.2, která přináší zatím asi nejvíce zásadních novinek od základní verze. Přibylo zde nové tlačítko pro zrcadlení obrazu, což souvisí s nedávno oznámenou podporou AirPlay 2 u mnoha výrobců televizí, přepracované prostředí Apple Wallet, či informace o kvalitě vzduchu v mapách. A spousta dalších drobností jako je vylepšený Klidový čas.

Bystří vývojáři však v samotném kódu objevili také důkaz o existenci nových iPadů a překvapivě i hudebního přehrávače iPod 7. generace. To, že je představení těchto zařízení prakticky za dveřmi potvrdil také portál MySmartPrice, který na stránkách ruské certifikační agentury (EEC) objevil dokonce sedm tabletů, které čerstvě prošly certifikací. Jít by právě mělo o nové iPady a iPad Mini 5 ve verzích s Wi-Fi nebo Cellular konektivitou. Jak ale ukazují zdrojové kódy iOS 12.2, ani jeden se zřejmě nedočká podpory Face ID a zřejmě zůstanou zachovány i úhlopříčky displeje.

Aby toho nebylo málo, Apple sám omylem prozradil také chystaná sluchátka AirPods 2. Ukazuje na to nová párovací obrazovka v iPhonu, která u nových sluchátek umožní využívat hlasový povel Hey, Siri. Ostatně tato funkce byla očekávána v dávno. Vidět jsme ji dokonce mohli i v úvodním videu zářijové Apple Keynote. K rozpoznání by ovšem v případě AirPods 2, mělo dojít přímo ve sluchátkách, nikoliv v iPhonu. Podle serveru DigiTimes by měly také přinést upravený design a podporu některých zdravotních funkcí.

Zapomenout nesmíme ani na bezdrátovou nabíječku Apple AirPower, která byla nedávno konečně uvedena do výroby. Vzhledem k množství úniků, tedy očekáváme, že v příštích několika týdnech bychom se mohli dočkat první letošní Apple Keynote, kde dojde k představení těchto novinek.

