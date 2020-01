Další banka spouští Apple Pay. Ode dneška zaplatíte iPhonem u Equa bank

Equa bank od 21. ledna 2020 umožňuje svým klientům platit prostřednictvím Apple Pay. Bezkontaktní platby pomocí Apple Watch nebo iPhonů lze používat k na terminálech v kamenných prodejnách, dále k bezkontaktním výběrům z bankomatů a také k platbám v e-shopech na internetu.

Banka umožňuje se službou Apple Pay použít jakoukoli debetní kartu, kterou vydala. Všechny odměny a výhody, které poskytuje Equa bank při placení klasickou kartou, zůstávají pro zákazníky zachovány i při placení prostřednictvím Apple Pay.

Všechny transakce jsou zabezpečené a vyžadují ověřením – např. pomocí Face ID (ověření skenem obličeje), Touch ID (ověření otiskem prstu) nebo kódem. Apple Watch jsou chráněné kódem, který zná jen uživatel, a tento kód je vyžadován pokaždé, když si hodinky nasadí. Obchodníkovi není sdělováno číslo ani identita karty a čísla fyzických karet nejsou ukládána do zařízení ani na servery Apple.

Podle průzkumů Mastercard v současnosti platí mobilním telefonem téměř dvacet procent Čechů, přitom z lidí do 50 let dokonce téměř jedna třetina. Z hlediska zemí střední a východní Evropy je Česká republika na špičce co do počtu plateb za měsíc. Rozšiřování mobilních plateb usnadňuje i fakt, že téměř všechny vydávané platební karty jsou bezkontaktní.