Další do 108MPx klubu. K Samsungu a Xiaomi se brzy přidá Motorola

Už dva roky Motorola nepředstavila vlajkový model, ale to by se mělo brzy změnit. Motorola Edge+ má všechny předpoklady zařadit se mezi elitu a vypadá to, že komponenty pořídila u Samsungu. Naznačuje to přes boky ohnutý 6,67" 90Hz AMOLED displej s miniaturním průstřelem pro selfie kameru, ale hlavně 108MPx fotoaparát, který společně vyvinuli právě Samsung a Xiaomi.

Hlavní fotoaparáty doplní 16MPx širokoúhlý a 8MPx zoom. Procesor nemůže být nic slabšího než Snapdragon 865, operační paměť bude 8 nebo 12 GB RAM podle varianty a nechybí ani podpora 5G. Android je samozřejmě ve verzi 10. Baterie má solidní kapacitu 5 170 mAh, což také znamená, že telefon nebude žádný drobeček, rozměry mají být 161 × 71 × 9,5 mm a v místě fotomodulu roste tloušťka na 11,5 mm. Oproti současným špičkovým modelům překvapí přítomnost 3,5mm audio jacku.

Zatím bohužel chybí zprávy o tom, kdy se telefon představí, nebo kolik bude stát.

Zdroj: Pricebaba.com a @TechDroider