Další klon Pokémon Go. V Jurassic World Alive můžete lovit virtuální dinosaury

Mobilní hra Pokémon Go zpopularizovala nový typ her založených na virtuální realitě. Základ je stejný, mapa odpovídající skutečnému světu okolo vás je zaplněna tematickými objekty, které sbíráte, chytáte nebo na ně jen klikáte. Mění se jen téma hry. Letos se má na trh dostat hned několik dalších „klonů“ Pokémon Go, a jedním z nich je i nová hra Jurassic World Alive. Základ je stejný, jen místo pokémonů chytáte virtuální dinosaury.

Po prvním spuštění buďte připraveni, nejen na loading screenu ve stylu dinosaurského nájezdu v Central Parku v New Yorku, ale také na stažení 190 MB dodatečných dat. Dokončení instalace hry tedy provádějte výlučně přes Wi-Fi. Po stažení se zpřístupní herní mapa, ve které jste označeni pouhou tečkou a na mapě ve vaší blízkosti „vyskakují“ dinosauři.

Představení hry Jurassic World Alive v rozšířené realitě:

Odchyt probíhá pomocí dronu, jímž střílíte na dinosaury šipky, které zajišťují jejich DNA. Ze sesbíraných vzorků můžete následně vytvořit jednotlivé druhy dinosaurů, vylepšovat jejich úrovně či vytvářet jejich bojové hybridy. Dron má samozřejmě omezený dolet. Z jeho baterie se odečte vzdálenost k dinosaurovi, zbytek energie připadne na odběr. Čím dále dinosaur od vás je, tím méně vám zbude baterie. VIP účty mohou létat s přídavnou baterií, aktivací se však zavážete k placení desetidolarového měsíčního paušálu.

V rámci Supply Crates (něco jako pokéstop) dostanete herní suroviny, tj. odběrové šipky, mince nebo zelené peníze, které můžete použit k urychlení herních činností či k nákupu inkubátorů. V nich naleznete náhodné DNA a herní měny, inkubátory dostáváte i za výhry v PvP soubojích, do nichž můžete vzít čtyři vámi vybrané dinosaury.

Celek je tedy hodně podobný pokémonům, navíc jsou PvP souboje, které hru dokáží řádně okořenit, a právě které mohou přetáhnout hráče Pokémon Go. Jurassic World Alive to však bude mít v začátcích dost těžké, protože Jurský Svět okolo sebe nemá vytvořenou tak velkou komunitu jako Pokémon Go. Hru stahujte bezplatně na Androidu a iOS. Základní funkce jsou k dispozici zdarma, počítejte však s in-game nákupy.