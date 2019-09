Další novinky od TCL: dva levné Alcately a jako bonus hodinky pro seniory

Čínská značka TCL vzala veletrh IFA v Berlíně útokem a mimo samostatného smartphonu TCL Plex oznámila i dětské hodinky a také dva levnější smartphony pod značkou Alcatel.

Alcatel 1V: ať je cena co nejnižší!

Alcatel 1V je nejnovějším modelem v jedničkové řadě Alcatelu, která sdružuje cenově nejdostupnější smartphony. Novinka dostala 5,5" Full View IPS displej s poměrem stran 18:9, který je na horní a spodní hraně doplněn širokými rámečky. Ty se budou hodit při držení telefonu na šířku, kdy nebudete palci zasahovat přímo do displeje. Rozlišení kapacitního displeje je 960 × 480 pix, displej najednou rozezná maximálně dva dotyky prstu. Nad displejem je ještě připravena 5MPx selfie se samostatným přisvětlením.

Alcatel 1V katalog rozměry a hmotnost: 149 × 72 × 8.9 mm, 153 g

displej: 5.5", dotykový TFT LCD, 480 × 960, 195 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 1 024 MB, baterie: 2 460 mAh

procesor: Spreadtrum SC9863A (8× Cortex-A55, 2 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 9.0 - Go edice (Pie)

fotoaparát: 5MPx (2 592 × 1 944), video (1 920 × 1 080), blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Na zadním vroubkovaném krytu se vyjímá vystouplý fotomodul, jehož součástí je 5MPx fotoaparát s fixním ostřením a přisvětlovací diodou. Maximální rozlišení natáčených videí je Full HD, ovšem s chybějícím autofocusem nelze dělat zázraky. Baterii o kapacitě 2 460 mAh dobijete přes microUSB na spodní hraně, po telefonu ještě najdete zapínací tlačítko, regulátory hlasitosti a klávesu pro rychlé spuštění Google Assistanta.



Alcatel 1V v černé barevné variantě

Výbava telefonu se podřídila ceně, což je vidět i na použitém čipsetu. Jedná se o model SC9863A od firmy Unisoc, která byla do roku 2018 známá jako Spreadtrum. Osmijádrový čipset je vyráběn 28nm technologií, procesor je tvořen osmi jádry Cortex-A55. Čtyři jsou taktovaná na 1,6GHz, zbylá čtveřice pak běží na frekvenci 1,2 GHz. Operační paměť je pouze 1GB, takže nepřekvapí přítomnost ořezaného Androidu Pie (Go Edition). 16GB ROM (po prvním spuštění volných 11 GB) můžete doplnit microSD kartami až do kapacity 128 GB.



Alcatel 1V v modré barevné variantě

Smartphone půjde do prodeje jako plnohodnotný Dual SIM, dále podporuje Bluetooth 4.2, GPS a také mobilní datové přenosy v LTE sítích. Alcatel 1V se v Čechách objeví v říjnu, a to v barvách Anthracite Black (černá) a Metallic Blue (modrá). Stát bude 1 990 Kč.

Alcatel 3X (2019): tři foťáky a rychlé dobíjení

Druhá novinka je podstatně zajímavější. Alcatel 3X (2019) se opírá o sklo použité na přední a zadní straně, které doplňuje masivní boční rám. Přední části dominuje 6,52" displej s rozlišením 1 600 × 720 pix (poměr stran 20:9), který je kryt 2,5D sklem. Panel vyplňuje 89 % čelní plochy, v jeho výřezu se ukrývá 8Mpx selfie s fixním ostřením. Na zádech si můžeme všimnout trojitého fotoaparátu zarovnaného „do semaforu“.

Alcatel 3X (2019) katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 8.4 mm, 178 g

displej: 6.5", dotykový TFT LCD, 1 600 × 720, 270 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Mediatek MT6763 (Helio P23) (8× Cortex-A53, 2 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Hlavní 16MPx snímač s autofocusem doplňuje 8MPx a 5MPx kamerka. Jedna rozostří pozadí, druhá zabere okolí v širším úhlu (118°). Biometrické zabezpečení obstará vycentrovaná čtečka otisků. Nevyměnitelnou 4 000mAh baterii nabijete zrychleně přes USB-C kabel pomocí přiloženého 10W adaptéru. Výpočetní výkon tentokrát dodává osmijádrový MediaTek Helio P23, a to společně až se 4GB RAM. 32 nebo 64GB interní paměť můžete microSD kartami rozšířit o dalších 128 GB, a to v šuplíku se samostatnými slotem, do zbývajících dvou můžete vložit dvě SIM ve velikosti nano.



Alcatel 3X (2019) bude k dostání pouze v černé barevné variantě

Smartphone se připojí k LTE sítím, podporuje NFC a pustí vám FM rádio do přibalených sluchátek WH15+ zapojených do 3,5mm jacku. Uvnitř bude připraven Android 9 Pie. Alcatel 3X (2019) bude nabízen ve dvou paměťových konfiguracích. Verze se 4GB RAM a 64GB ROM vyjde na 3 990 Kč, varianta s 6GB operační pamětí a 128GB úložištěm vyjde na 4 990 Kč. Obě verze budou k dostání jen v černé (Jewelry Black) a to od listopadu.

Hodinky pro seniory v rodině Movetime

TCL dále představilo nové hodinky Movetime Family Watch MT40S, které jsou určeny výhradně pro seniory, kteří mohou být v kontaktu s přáteli a rodinou, a to díky podpoře LTE sítí. Hodinky dostaly 1,3" čtvercový displej s rozlišením 240 × 240 pix, nad nímž se nachází VGA selfie kamerka. Na boku je umístěno SOS tlačítko, v útrobách se ukrývá 600 mAh baterie. Tělo nabídne zvýšenou odolnost IP65, vyměnitelné řemínky jsou gumové.



Hodinky Movetime Family Watch MT40S jsou speciálně navrženy pro seniory

TCL nevsadilo na žádnou známou platformu, v hodinkách tak běží uzavřený systém, jemuž dodává výpočetní výkon čipset Unisoc SC9820E. Hodinky mají 256MB RAM a 512MB úložiště, slot pro nanoSIM kartu (k hovorům použijete hlasitý reproduktor a mikrofon), GPS, Wi-Fi. Z měřících funkcí nechybí krokoměr , monitor spánku nebo upozornění na delší dobu neaktivity. Hodinky MT40S budou začínat na částce 129 EUR, tj. v přepočtu 3 300 Kč. V ČR se však máme těšit pouze na odnož těchto hodinek pro děti, model MT40X se začne prodávat v průběhu října v růžové a modré za 2 990 Kč.