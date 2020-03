Další oběť koronaviru. Google ruší konferenci I/O, Android 11 patrně představí online

Po řadě zrušených veletrhů a konferencí dostihla pandemie koronaviru i Google. Oznámil, že nebude pořádat vývojářskou konferenci I/O 2020. Tedy alespoň ne v klasickém formátu. Ten alternativní teprve hledá.

Google I/O 2020 se mělo konat od 12. do 14. května v kalifornském Mountain View a hlavním bodem programu měla být premiéra nového Androidu 11. Vzhledem k obavám ohledně koronaviru (COVID-19) a v souladu se zdravotními pokyny CDC, WHO a dalších zdravotnických orgánů se zástupci společnosti rozhodli I/O zrušit. Spolu s tím věnuje společnost místním organizacím milion dolarů na zvýšení povědomí o koronaviru.

Ti, kteří si zakoupili vstupenky, je mohou do 13. března vrátit. Registrovaní hosté letošního ročníku si automaticky mohou koupit vstup na ročník 2021. Představení nových produktů by se mohlo nést v podobném, jen komornějším, duchu a společnost by vše mohla představit živě, jen bez bouřlivých potlesků z hlediště. Horší to je s jednotlivými bloky, kde hovoří různí vývojáři mezi sebou. Nasadí Google nějakou formu konferenčních hovorů?